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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Sport Lisboa Benfica Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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