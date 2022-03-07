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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City-Sporting Lizbon karşılaşmasında görevlendirildi

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 9 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

 

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