AjansHaber.com.tr Spor UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 25 Mart Perşembe günü oynanacak Rusya ile İzlanda maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 25 Mart Perşembe günü oynanacak Rusya ile İzlanda maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Gyor şehrindeki Gyirmoti Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Macaristan Futbol Federasyonundan Adam Farkas olacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
70'lik badmintoncunun hedefi dünya şampiyonluğu
Down sendromlu milli yüzücünün hedefi şampiyonluk
Galatasaray'da Adnan Polat sürprizi!
İspanyol basını: Türkler haksızlığa uğradı!
"20 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş..."
Alman basını Löw'ün yeni adresini açıkladı!
Linnes: Türkler onunla tanışmaktan korkuyor