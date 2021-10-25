UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasında yarın oynanacak Kazakistan - Fransa maçını Fifa kokartlı Türk hakem Melis Özçiğdem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadı'nda oynanacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak.