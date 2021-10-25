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UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem'i Kazakistan ile Fransa takımları arasında oynanacak maçta görevlendirdi.

UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasında yarın oynanacak Kazakistan - Fransa maçını Fifa kokartlı Türk hakem Melis Özçiğdem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadı'nda oynanacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak.

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