FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi. Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund - Sevilla maçını yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev geldi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, Almanya'nın Dortmund ile İspanya’nın Sevilla takımları arasında 9 Mart 2021 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçını yönetecek.

Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Arda Kardeşler'in dördüncü hakem vazifesini üstleneceği müsabakada VAR hakemi Massimiliano Irrati, AVAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.