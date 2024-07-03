UEFA'dan çifte standart! Merih Demiral'a soruşturma

Milli futbolcumuz Merih Demiral, dün akşam attığı 2 golün dışında gol sevincindeki bozkurt selamıyla da dikkat çekmişti.

İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın rakip takım kulübesine yaptığı ahlak dışı harekete ceza veremeyen UEFA, Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamına soruşturma başlattığını açıkladı.

"Merih Demiral'a 31 (4) maddesine göre soruşturma başlattık"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Maç: 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA EURO 16 Turu karşılaşması.

Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır.

Bakan Yerlikaya'dan tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur.

Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. Bizim Çocuklar’ın Almanya’da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez.