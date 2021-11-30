UEFA’dan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası

UEFA tarafından iki Türk kulübüne para cezaları kesildi... Galatasaray, evinde oynadığı Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında kural hatası gerekçesiyle hükmen galibiyet ya da maçın tekrarı başvurusunda bulunmuş ancak bu, UEFA tarafından reddedilmişti.

Aynı karşılaşmada sarı-kırmızılılara başka bir gerekçeyle ceza verildiği ortaya çıktı. UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, bu maçta atılan maddeler nedeniyle Galatasaray’a 26,625 euro para cezası kesildi. Belirlenen miktarın, 90 gün içerisinde kulüp tarafından ödenmesi gerektiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Beşiktaş-Sporting maçından ise siyah-beyazlılara para cezası çıktı. UEFA Disiplin Kurulu’nun kararına göre kulübün, atılan maddeler nedeniyle 6,750 eur