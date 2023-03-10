UEFA ülke sıralamasında Türkiye'nin son durumu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı Lacivertlilerin Avrupa'da 10 maçlık yenilmezlik serisi de böylece son bulmuş oldu.

Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ise deplasmanda Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kaldı. İkinci maçlar öncesi avantajlı bir skor elde eden Başakşehir tur şansını arttırdı.

Deplasmanda İtalya'nın köklü klüplerinden Fiorentina'ya konuk olan Sivasspor ise son dakikalarında 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Temsilcilerimizin bekledikleri sonuçları alamadığı karşılaşmalarından ardından UEFA ülke sıralamasındaki yerimiz de belli oldu.

Türkiye 31.700 puanla Sırbistan'ın hemen ardından 12. sırada yer aldı. Türkiye'yi 29.925 puanla İsviçre takip ediyor.

UEFA organizasyonlarında hiçbir takımı kalmayan Sırbistan'ı geçebilmek için temsilcilerimizin rövanş maçlarında iyi sonuçlar ede etmesi gerekiyor.