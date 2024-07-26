Ülke puanında son durum

Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa Kupalarına iyi bir başlangıç yaptı.

3'te 3 yaparak başlaığımız Avrupa yolculuğumuz, Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yerini akıllara getirdi.

Geçen sezon Türkiye, topladığı puanlarla ilk 9 sırada yer almayı garantilemişti. Yeni sezonda ise galibiyetlerle birlikte UEFA Ülke Puanı 34.200'e yükseldi ve Çekya ile aramızdaki fark korunmuş oldu.

Türkiye'nin yeni hedefi ise bu sezon sonunda Belçika'yı geride bırakmak.

Ülke puanında ilk 10 sıra

1. İngiltere - 89.160

2. İtalya - 79.106

3. İspanya - 73.989

4. Almanya - 71.660

5. Fransa - 57.736

6. Hollanda - 53.900

7. Portekiz - 48.416

8. Belçika - 42.400

9. Türkiye - 34.200

10. Çek Cumhuriyeti - 34.150