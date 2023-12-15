UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Sıralamada Türkiye'nin hemen arkasında yer alan İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Celtic, konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etmişti.

Türkiye'nin sıralamada bir basamak üstünde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Antwerp ise sahasında Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Alınan bu iki sonuç da Türkiye'ye yaramadı. Hem İskoçya, Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı hem de Belçika, Türkiye ile arasındaki puan farkını biraz daha açmış oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

1- İngiltere | 100.553

2- İspanya | 86.114

3- İtalya | 83.284

4- Almanya | 80.909

5- Fransa | 62.164

6- Hollanda | 59.900

7- Portekiz | 53.149

8- Belçika | 46.000

9- TÜRKİYE | 37.100

10- İskoçya | 35.850