UEFA sıralaması belli oldu! Lig lideri Devler Ligi'nde direkt gidecek mi?

UEFA ülkeler sıralaması belli oldu.

Türkiye, 2022/23 sezonu sonunda sıralamada 12. sırada yer aldı.

Buna göre sezon sonunda şampiyon olan takım önümüzdeki sene UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndan turnuvaya dahil olacak.

Ligi ikinci sırada bitiren takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan turnuvaya katılacak.

Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan katılacak.

Lig dördüncüsü ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan dahil olacak.

Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndan turnuvaya katılacak.