UEFA Şampiyonlar Liginde perde açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grup aşaması, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan Young Boys-Manchester United ve Sevilla-Salzburg maçları sona erdi.

İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı. Manchester ekibinde Aaron Wan-Bissaka, 35. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Öte yandan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekora imza attı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177. maçına çıkan Ronaldo, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale etti.

Turnuvada 36 farklı takıma gol atan Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı.

"Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.

Dört penaltı kullanılan maçta Sevilla ile Salzburg beraberliğe razı oldu

Dört penaltının atıldığı G Grubu maçında İspanya temsilcisi Sevilla, evinde Avusturya'nın Salzburg takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Salzburg'un golünü 21. dakikada penaltıdan Luka Sucic, Sevilla'nın golünü ise 42. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic kaydetti. Konuk takımda 13. dakikada Karim Adeyemi ve 37. dakikada Sucic penaltı atışlarından faydalanamadı.

Sevilla'da Youssef En-Nesyri, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.