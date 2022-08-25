UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure tarafından gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)

B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)

D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)

E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)

- Grupta ilk iki sıradaki takımlar tur atlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak yoluna devam edecek.

2022-2023 sezonu finali, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

- Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 6-7 Eylül

Grup 2. maçları: 13-14 Eylül

Grup 3. maçları: 4-5 Ekim

Grup 4. maçları: 11-12 Ekim

Grup 5. maçları: 25-26 Ekim

Grup 6. maçları: 1-2 Kasım

Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023

Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023

Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023

Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023

Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023

Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023