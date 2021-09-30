UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Ülke puanı için galibiyetler şart!

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ikinci maçlarına çıkmaya hazırlanan Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı puan ya da puanlarla kapatmak istiyor. Evinde Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe saat 19:45'te, deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak olan Galatasaray ise 22:00'de puan savaşı verecek.

Ülke puanı için galibiyet şart!

UEFA ülke sıralamasında Güney Kıbrıs ve Çekya gibi ülkelerin gerisine düşen Türkiye 23,700 puanla 18. sırada yer alıyor. Türkiye'nin hemen ardında ise 23,450 puanla Yunanistan yer alıyor.

Fenerbahçe - Olympiakos

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Fenerbahçe'de eksik çok!

Sarı-lacivertli ekipte sakatlık sonrası henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe, UEFA listesine bildirmediği Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Fenerbahçe- Olympiakos muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min-Jae, Szalai Mert Hakan,Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Oleg, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalakis, Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi

Marsilya - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak. Veledrom Stadı'nda yapılacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek.

Sacha Boey dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Fransa'ya götürüldü. İki futbolcu da Marsilya maçı ile beraber formalarına kavuşabilecek.

Marsilya - Galatasaray muhtemel 11'ler

Marsilya: López, Saliba, Balerdi, Peres, Gueye, Lirola, Guendouzi, Payet, Cengiz, De la Fuente, Dieng

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne