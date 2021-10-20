UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 235. kez sahne alacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19:45'te başlayacak olan mücadeleyi Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 344 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak.

Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 21. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

Galatasaray liderliğini korumak için sahada

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 22.00’de Lokomotiv Stadyumu’nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Harald Lechner yönetecek.

Grupta sarı-kırmızılılar 4 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Moskova ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray, ilk hafta sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta da deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

Ruslarla 10 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rus takımları ile bugüne kadar 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekiplerini 2 kez mağlup ederken, 6 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 10 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan bu süreçte Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile mücadele etti.

Avrupa kupalarında 297. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 296 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 78 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa’da 90. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 89 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa’da 8 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 8 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa’da son olarak Fransa’da karşılaştığı Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.