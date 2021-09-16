UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Lazio'yu ağırlayacak. Bu akşam saat 19:45'de başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Cimbom'da eksik çok

Cimbom'da sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, Lazio'ya karşı forma giyemeyecek. Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Assunçao ve Fatih Öztürk ise isimleri UEFA listesine bildirilmediği için karşılaşmada görev alamayacak.

İşte muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Lazio: Reina, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Milinkovic, Alberto, Anderson, Pedro, Immobile

Fenerbahçe zorlu deplasmanda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Deutsche Bank Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfancan Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa karşılaşmada forma giyemeyecek. İsmi UEFA listesinde yer almayam Miguel Crespo da karşılaşmada görev alamayacak.

İşte muhtemel 11'ler:

E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic, Hauge, Kamada, Lindström, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia