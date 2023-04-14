UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final ilk maçlarında Feyenoord - Roma, Manchester United- Sevilla, Leverkusen - Union Saint, Juventus - Sporting ile karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final ilk maçlarında Feyenoord - Roma, Manchester United- Sevilla, Leverkusen - Union Saint, Juventus - Sporting ile karşı karşıya geldi.
Feyenoord - Roma
Mücadele 1-0 Feyenoord üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın tek golünü; 53. dakikada Mats Wieffer'den geldi.
Manchester United- Sevilla
Mücadele 2-2 sona erdi.
Manchester'ın gollerini 14. ve 21 dakikalarda Marcel Sabitzer kaydetti. Sevilla'nın golleri ise 84. ve 90. dakikalarda Harry Maguire kendi kalesine attı.
Leverkusen - Union Saint
Mücadele 1-1 sona erdi.
Union Saint'in golünü 51. dakikada Bonaiface, Leverkusen'in golünü 82. dakikada Wirtz'den geldi.
Juventus - Sporting
Mücadele 1-0 Juventus'un üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın tek golünü 73. dakikada Gatti kaydetti.
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