UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final ilk maçlarında Feyenoord - Roma, Manchester United- Sevilla, Leverkusen - Union Saint, Juventus - Sporting ile karşı karşıya geldi.

Feyenoord - Roma

Mücadele 1-0 Feyenoord üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın tek golünü; 53. dakikada Mats Wieffer'den geldi.

Manchester United- Sevilla

Mücadele 2-2 sona erdi.

Manchester'ın gollerini 14. ve 21 dakikalarda Marcel Sabitzer kaydetti. Sevilla'nın golleri ise 84. ve 90. dakikalarda Harry Maguire kendi kalesine attı.

Leverkusen - Union Saint

Mücadele 1-1 sona erdi.

Union Saint'in golünü 51. dakikada Bonaiface, Leverkusen'in golünü 82. dakikada Wirtz'den geldi.

Juventus - Sporting

Mücadele 1-0 Juventus'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın tek golünü 73. dakikada Gatti kaydetti.