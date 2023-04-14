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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final ilk maçlarında Feyenoord - Roma, Manchester United- Sevilla, Leverkusen - Union Saint, Juventus - Sporting ile karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final ilk maçlarında Feyenoord - Roma, Manchester United- Sevilla, Leverkusen - Union Saint, Juventus - Sporting ile karşı karşıya geldi.

Feyenoord - Roma

Mücadele 1-0 Feyenoord üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçın tek golünü; 53. dakikada Mats Wieffer'den geldi. 

Manchester United- Sevilla

Mücadele 2-2 sona erdi. 

Manchester'ın gollerini 14. ve 21 dakikalarda Marcel Sabitzer kaydetti. Sevilla'nın golleri ise 84. ve 90. dakikalarda Harry Maguire kendi kalesine attı. 

Leverkusen - Union Saint

Mücadele 1-1 sona erdi. 

Union Saint'in golünü 51. dakikada Bonaiface, Leverkusen'in golünü  82. dakikada Wirtz'den geldi. 

Juventus - Sporting

Mücadele 1-0 Juventus'un üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçın tek golünü 73. dakikada Gatti kaydetti.

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