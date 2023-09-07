Ucuz tencere kaplamasına dikkat!
Marketten satın aldığı ‘granit tencere/tava’ olarak satılan ürünün gerçek granit olmadığını farkeden vatandaş, ucuz ürünle kaplanan tavanın soyulduğu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte o görüntüler..
Marketten satın aldığı ‘granit tencere/tava’ olarak satılan ürünün gerçek granit olmadığını farkeden vatandaş, ucuz ürünle kaplanan tavanın soyulduğu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. O görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.
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