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Ucuz tencere kaplamasına dikkat!

Marketten satın aldığı ‘granit tencere/tava’ olarak satılan ürünün gerçek granit olmadığını farkeden vatandaş, ucuz ürünle kaplanan tavanın soyulduğu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte o görüntüler..

Marketten satın aldığı ‘granit tencere/tava’ olarak satılan ürünün gerçek granit olmadığını farkeden vatandaş, ucuz ürünle kaplanan tavanın soyulduğu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. O görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

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