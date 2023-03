CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yanlış tarım politikaları nedeniyle et fiyatlarının sürekli arttığını belirtti. Deprem nedeniyle çok sayıda hayvanın da telef olmasıyla et fiyatları artarken CHP'li Bakırlıoğlu "Bakanlık raporlarına göre 2017'de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken sektör temsilcileri bu rakamın 7 kiloya kadar düştüğünü belirtilmekte. Artık ucuz et hayal oldu" dedi.

Et fiyatlarının 300 liraya dayandığını anlatan Bakırlıoğlu "20 yıldır ülke hayvancılığını getirdikleri noktada ne üretici kazanıyor ne de vatandaş ucuz et alabiliyor. Et ve Süt kurumu zararına satış yapıp görev zararını hazineye yükleyecek. Süt fiyatlarını baskıladılar süt hayvanları kesime gitti. Fiyatlar daha da arttı. Ama hayvan yok. Süt hayvanı olmayınca besilik hayvan da bulunamıyor. Buldukları çözüm yine ithalat. Artık kasaplık hayvan ve et ithal etmeye başladılar. Maalesef bu da çözüm olmayacak. Seçimden sonra sorunu çözecek irade iktidara gelecek. Mutabakat metninde sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık politikaları ile üreticinin ve tüketicinin kazanacağı bir sistemi kuracağız" diye konuştu.