Uçuşların yüzde 30'unun iptal edilmesi istendi!

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (DGAC) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 6-9 Mart'ta başkent Paris'teki CDG ve Orly'nin yanı sıra Beauvais, Bordo, Lille, Lyon, Nantes, Marsilya, Montpellier, Nice ve Toulouse'daki havalimanlarında, uçuş trafiğinde aksaklıklar olacağı belirtildi.

Paylaşımda, söz konusu tarihlerde bu havalimanlarında uçuşların ertelenebileceği uyarısında bulunularak yolculara, mümkünse seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.

Paris CDG havalimanındaki uçuşların yüzde 20'si ve diğer havalimanlarındakilerin yüzde 30'unun iptal edilmesi istendi.

Öte yandan, ülkedeki sendikalar, tartışmalı emeklilik reformuna karşı 7 Mart'ta ülke genelinde yapılması planlanan kitlesel grevlerde, gösteri ve yürüyüşlerle hayatın durdurulması çağrısı yaptı.

İstihbarat kaynakları, ülke genelinde düzenlenecek grev kapsamındaki protestolara 1,1 ila 1,4 milyon kişinin, Paris'teki gösterilere ise 60 bin ila 90 bin kişinin katılmasını öngörüyor.

Tartışmalı emeklilik reformuna karşı 16 Şubat'ta düzenlenen protestolara Paris’te sendikalara göre 300 bin, polise göre 37 bin kişi katılmıştı.