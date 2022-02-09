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Uçuş esnasında uçağın motor kapağı uçtu, kaptan yola devam dedi

Air India'nın alt şirketi Alliance Air'e ait yolcu uçağının uçuş sırasında motor kapağı uçtu. Sefer o şekilde tamamlandı.

Yerel basında yer bilgilere göre; Alliance Air'in Mumbai-Bhuj seferini yapan ATR tipi yolcu uçağının uçuşu sırasında motor kapağı uçtu. Kokpit ekibi sefere devam etme kararı alırken, uçağın Bhuj'a sorunsuz bir iniş gerçekleştirdiği bildirildi.

AirportHaber sitesinin aktardığına göre; Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Arun Kumar yaptığı açıklamada; 'Uçuş sırasında herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Uçak seferine devam etti ve herkes güvende' dedi.

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