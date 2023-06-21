Üç partinin çatı ismi belli oldu!

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmeler sonucu üç parti grup kurma kararı aldı. Buna göre 3 parti tek bir çatı altında Meclis'te faaliyet yürütecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre, üç partiden birinin çatısı altında birleşilerek grup kurulması formülüyse her parti, 'çatı'nın kendisi olmasını istediği için beklemeye alındı.

Çatı partisi formülünün hayata geçmesi halinde bürokratik, teknik ve siyasi süreçlerin nasıl işletileceğine ilişkin büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Üç partinin yetkili kurullarının onayından geçmesi durumunda ortak grup kurulması, yapısı ve işleyişi şöyle olacak:

-Üç partinin eşit oranda kurucu üye vermesiyle parti kuruluşu için başvuru yapılacak.

-Üç partinin genel başkanlarından herhangi biri yeni kurulacak partinin genel başkanı olmayacak.

-Yeni partinin genel başkanı, üç genel başkanın iradesine, saygınlığına gölge düşürmeyecek sembolik bir isim olacak.

-Partinin Meclis grubunda her partiden 7’şer milletvekili yer alacak. Böylelikle grup kurulması için gerekli 20 milletvekili sayısına ulaşılacak.

-Meclis grup başkanı ve grup başkanvekillikleri eşit olarak paylaşılacak.

-Grup toplantılarında üç partinin genel başkanları dönüşümlü olarak konuşacak. Meclis İçtüzüğü'ne göre siyasi partilerin grup toplantılarında grup başkanları ya da parti genel başkanları konuşabiliyor. Bu konuşmalar TBMM TV’den de canlı yayınlanıyor. Ancak ilk kez hayata geçecek “çatı parti” formülünde Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi Genel Başkanları konuk olarak grup konuşması yapabilecek. Bu konuşmalar TBMM TV’de yayınlanmayacak.

-Her parti, yeni kurulacak partiden bağımsız bir şekilde, Meclis’te ve Meclis dışında kendi politik çalışmalarını sürdürecek.

“Demokrasi” ifadesi olmalı

Kurulacak partinin ismi tam olarak netleşmese de isimde “demokrasi” ifadesinin olması gerektiği konusunda bir uzlaşı sağlandı.

Parti kurmayları “Demokrasi Birliği”, “Demokrasi İttifakı” gibi seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.