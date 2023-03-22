Üç milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Genel Kurul'a geliyor!
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyaları bugün TBMM Genel Kurulu'na gelecek.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında fezleke hazırlanan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dosyaları bugün TBMM Genel Kurulu'na gelecek.
Dokunulmazlık dosyalarının bugün okunmasının ardından yarın oylamaya geçilecek.
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