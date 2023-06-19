Üç büyükler peşindeydi! El Shaarawy onu seçti!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan Stephan El Shaarawy'nin geleceği netlik kazanmış görünüyor.

Başkent ekibiyle sözleşmesinin sonuna gelen Stephan El Shaarawy'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu.

Bir süredir Roma ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Stephan El Shaarawy'nin kulübüyle anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Roma, Stephan El Shaarawy ile 2 yıllık yeni kontrat imzalayacak.

Geride bıraktığımız sezonda toplam 42 maça çıkan Stephan El Shaarawy 9 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.