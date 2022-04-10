U19 Kız Milli Takımımız, Namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde
U19 Kız Milli Takımımız, Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Kosova’yı 3-0 mağlup etti.
U19 Kız Milli Takımımız, Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Kosova’yı 3-0 mağlup etti.
U19 Kız Milli Takımımız, bu sonucun ardından 27 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılacak U19 Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde etti.
KOSOVA-TÜRKİYE: 0-3
SALON: Pallati i Rinise
HAKEMLER: Hari Salabashyan (Bulgaristan), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
KOSOVA: İbrahimi, Jashari, Llugaliu, Bahtiri, Bislimi, Ajvazi, Gashani (L) (Voci, Krasqini, Begaj, Gashi)
TÜRKİYE: Tuanna, Bengisu, Beren, İklimya, Begüm, Selen Naz, Berre (L) (Liza, Pelin, Miray, Dilay)
SETLER: 16-25, 16-25, 14-25
SÜRE: 66 dakika (22′,22′,22′)
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