AjansHaber.com.tr Spor Namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri’ndeyiz

U19 Kız Milli Takımımız, Namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde

U19 Kız Milli Takımımız, Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Kosova’yı 3-0 mağlup etti.

U19 Kız Milli Takımımız, Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Kosova’yı 3-0 mağlup etti.

U19 Kız Milli Takımımız, bu sonucun ardından 27 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılacak U19 Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde etti.

KOSOVA-TÜRKİYE: 0-3
SALON: Pallati i Rinise
HAKEMLER: Hari Salabashyan (Bulgaristan), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
KOSOVA: İbrahimi, Jashari, Llugaliu, Bahtiri, Bislimi, Ajvazi, Gashani (L) (Voci, Krasqini, Begaj, Gashi)
TÜRKİYE: Tuanna, Bengisu, Beren, İklimya, Begüm, Selen Naz, Berre (L) (Liza, Pelin, Miray, Dilay)
SETLER: 16-25, 16-25, 14-25

SÜRE: 66 dakika (22′,22′,22′)

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe divan kurulu başkanı Uğur Dündar oldu
Galatasaray'a seçim iptali davası!
Fenerbahçe Safiport finale çıktı
Ebrar Karakurt, İtalya'da MVP seçildi!
Malatya ekibi Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu!
Jokic NBA tarihine geçti