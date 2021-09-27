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U18 Kız Milli Takımımız çeyrek finalde

FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-0 yenen Türkiye, çeyrek finale çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, Durango kentinde oynanan son 16 turu maçında ev sahibi Meksika ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-17, 25-13 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan milli takım, çeyrek finalde ABD ile eşleşti.

Millilerde Pelin Eroktay 16, Ege Melisa 13, Deniz Nazlıcan ise 10 sayıyla öne çıktı.

Türkiye ile ABD arasında Durango kentinde yarın yapılacak çeyrek final karşılaşması TSİ 04.00'te başlayacak.

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