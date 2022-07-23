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U17 Kız Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda Finalde

Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, yarı final maçında Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

Hradec Kralove kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı.

İlk seti 25-16 kazanan milliler, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-18 kaybetti.

Dördüncü seti 25-15 alan ve skoru 2-2'ye getiren ay-yıldızlı ekip, beşinci seti de 15-12 kazanarak rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Milli takım, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, finalde yarın TSİ 19.00'da İtalya ile karşılaşacak. Milliler, rakibiyle grupta oynadığı maçı 3-1 kazanmıştı.

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