U17 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ni 2. Sırada Tamamladı

Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanan ve Balıkesirli voleybol severlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, turnuvadaki son maçında Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Millilerimiz, Nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’ta mücadele etme hakkı kazandı.

Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma biletini alan takım olurken, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Arnavutluk takımları da Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’ta mücadele edecek.

2022 CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri, 22-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Çekya’nın ev sahipliğinde yapılacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN: 1-3

SALON: Kurtdereli

TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansın, Defne Başyolcu, Simge)

SIRBİSTAN: Krickovic, Mihajlovic, D.Stanojevic, Vidacic, Danilovic, Antic, Ruzic (L) (Ostojic, M.Stanojevic)

SETLER: 27-25, 19-25, 21-25, 20-25

SÜRE: 104 dakika (28′,26′,25′,25′)