Twitter'ın Türkiye temsilcisi belli oldu

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran sosyal ağ Twitter, Türkiye’de resmen şirket kurdu. Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi, dün (22 Nisan 2021) itibariyle faaliyetlerine başladı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ilgili kaydına göre Twitter’ın Türkiye’deki merkezi Levent’teki Kanyon ofisinde bulunuyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre ABD'nin Delaware eyaletinde bulunan T.I. Redwing LLC adlı şirket tarafından, 10 bin TL’lik sermaye ile kurulan Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Ltd. Şti. ile Twitter Türkiye’de tüzel kişilik kazanmış oldu.







Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre Twitter’ı Türkiye’de tüzel kişilik adına ABD'ni San Francisco şehrinde yaşayan Kevin Cope temsil edecek.





İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kayıtlarında da yerini alan Twitter İnternet İçerik

Hizmetleri Ltd. Şti.’nin faaliyet alanları ise şöyle belirlendi:

“Twitter grubunun global faaliyetleri, ürünleri, idari ve işletmesel süreçleri ile ilgili olarak stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, regülasyon, içerik, proje vb. konularında destek sağlamak, yukarıda sayılan her türlü konuda diğer teknik, profesyonel destek, danışmanlık ve hizmet faaliyetlerini yürütmek; internet ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek; internet hizmetleri ve uygulamalarını geliştirmek; internet reklamcılığı da dahil olmak üzere reklamcılık ile ilgili her türlü ürün ve hizmet için doğrudan veya dolaylı olarak satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak; yazı, işaret, sembol, resim, fotoğraf, video, ses dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kullanıcılar tarafından meydana getirilecek içerikler ile ifade ve gönderilerin internet ortamına aktarılmasına ilişkin internet siteleri, platformlar ve uygulamaları kurmak, bunları işletmek, yönetmek ve geliştirmek; her türlü dijital ortamdaki her türlü içerik hizmeti faaliyetlerinde bulunmak; her türlü web portalı faaliyetlerinde bulunmak; her türlü bilgisayar programlama faaliyetlerinde bulunmak (uygulama, veri tabanı, sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.). Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü diğer iş ve işlemleri yapabilir, gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her bulunabilir, sözleşmeler akdedebilir.”