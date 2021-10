Twitter’ın kurucusundan korkutan senaryo: Hiperenflasyon geliyor

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD’de artan enflasyona vurgu yaparak işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi.

Dorsey, Cuma gecesi attığı twitinde ABD’de ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını yazdı. Dorsey, “Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek” dedi.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.