Twitter'ın kısıtlamaları sonrası gözler yerli uygulama YAAY'da

Twitter yönetiminin ABD Başkanı Trump ve taraftarlarına yönelik hesapları askıya alarak ifade özgürlüğünü ve çok sesliliği kısıtlaması sonrası "bu durumda hangi platformu kullanabiliriz" sorusunu akıllara getirdi.

Her seferinde ifade özgürlüğünden dem vuran Twitter'ın, tarafsızlık ilkesini çiğnemesi ve ifade özgürlüğünü kısıtlaması tüm dünyada tepkilere neden olurken, Türkiye'de de tepkiler gecikmedi.

Bu durum, Twitter'a olan talebi bir hayli düşürürken, kullanıcıları da yeni alternatifler aramaya yöneltti.

İşte böyle bir durumda, yerli sosyal medya uygulaması YAAY ön plana çıkmaya başladı.

Peki, her geçen gün kullanıcı sayısı artan yerli sosyal medya uygulaması YAAY nedir, nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir? Tüm bunları sizler için haberimizde derledik.

TWİTTER BENZERİ UYGULAMA

Yerli Twitter olarak da tanımlanan Yaay uygulaması, Türk Telekom tarafından oluşturuldu. Kullanıcı sayısının arttığı Yaay uygulaması özellikleri ile de kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda.

YAAY UYGULAMASI HANGİ TELEFONLARDA KULLANILABİLİR?

Yaay uygulaması an itibariyle hem Google Play Store hem de İOS App Store mağazalarında bulunuyor. Android ve İOS kullanıcıları, mağazalarından uygulamayı indirebiliyor.

YAAY UYGULAMASINDA PAYLAŞIM NASIL YAPILIR?

Yaay uygulaması, Twitter uygulamasına benzer bir mantık ile çalışır. En fazla 280 karakter kullanılarak paylaşım yapılabilmektedir. Aynı Twitter'da da olduğu gibi görsel, video ya da medya formatlarında da paylaşım yapılıyor. İnstagram'daki gibi etiket de kullanmak mümkün. Son dönemde Twitter'da oldukça tercih edilen paylaşımları profile sabitleme seçeneği de kullanıcılar için mevcut.

BEĞENMEDİĞİNİZİ BELLİ EDEBİLİRSİNİZ

Bugüne kadar kullanılan uygulamalarda yapılan paylaşımlar için sadece yorum ve beğenme butonu bulunuyordu. Ancak Yaay uygulamasında beğendiğinizi gösterebileceğiniz gibi beğenmediğinizi de gösterebilirsiniz. Twitter'daki gibi beğendiğiniz bir paylaşımı sayfanıza Retweet yapabilirsiniz.

ROZET KAZANABİLİRSİNİZ

Uygulamada çeşitli kategoriler altında paylaşımlar yapabilirsiniz. Yaptığınız paylaşımlar diğer kullanıcılar tarafından beğeni aldığında puanınız artacak. Bu da rozet sistemiyle uygulamanın bir adım öne çıkmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca, YAAY uygulamasında çeşitli kategorilere özel paylaşım yapabilir (Reddit'teki subreddit mantığı), platform tarafından belirlenen kategorileri takip edebilirsiniz.