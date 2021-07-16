Twitter'ın CEO'sundan Bitcoin atağı

Kripto para piyasaları düşüş dalgasından kurtulamazken Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey Bitcoin için bir girişim başlattı.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD. — jack (@jack) July 15, 2021

Tarihi zirvelerinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem gören kripto paralara inancını yitirmeyen Dorsey, şirketi Square'ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini açıkladı.

Dorsey, platformun temelinde Bitcoin olacağını söyledi. Dorsey "Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak" sözlerini söyledi.