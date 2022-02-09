Twitter'ın beklenen "beğenmeme" özelliği ortaya çıktı

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi olan Twitter, geçtiğimiz yıl küçük bir kullanıcı kitlesi ile bir test gerçekleştirmişti. Bu test kapsamında kullanıcılar, bir tweete verilen yanıtlar için beğenmeme vermiş, bu yanıt o tweet altında alt sıralara gönderilmişti.