Twitter'ın beklenen "beğenmeme" özelliği ortaya çıktı
Twitter'ın 'Beğenmeme' özelliği sonunda ortaya çıktı. Peki Twitter'ın beğenmeme tuşu nerde yer alacak, nasıl görünecek, nasıl çalışacak? İŞte detaylar
Twitter, geçtiğimiz yıl kısa süreliğine test ettiği "beğenmeme" özelliğini küresel çapta test edeceğini açıkladı. Bu test programı kapsamında iOS ve Android ekosistemleri ile web sürüm kullanıcıları, bir tweete verilen yanıtları hem beğene bilecek hem de 'beğenmeyebilecekler'. Peki bu ne işe yarayacak?
Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi olan Twitter, geçtiğimiz yıl küçük bir kullanıcı kitlesi ile bir test gerçekleştirmişti. Bu test kapsamında kullanıcılar, bir tweete verilen yanıtlar için beğenmeme vermiş, bu yanıt o tweet altında alt sıralara gönderilmişti.
Twitter, bir tweete gönderilen yanıtların kaç adet 'beğenmeme' olduğunu açıklamayacak. Çünkü platform, bu özellik ile kullanıcıları rencide etmek istemiyor.
Twitter'ın tweet beğenmeme özelliği aşağıdaki gibi görünecek:
Beğenme ya da "fav" butonunun hemen yanında konumlandırılacak "aşağı ok" butonu, Reddit, 9GAG ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda da gördüğümüz "downvote" botunu ile aynı işleve sahip. Bu buton ile kullanıcılar, sevmedikleri bir tweet'e tek seferde tepki gösterebilecek.