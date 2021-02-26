Twitter’da yeni dönem

Mikro blog platformu Twitter sistemine entegre edeceği yeni özelliğini duyurdu.

Twitter, "Super Follows" özelliği ile ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor.

The Verge’de yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde Twitter'a içerik üreten kullanıcılar, takipçilerinden doğrudan ödeme alabilecek.

Twitter’dan yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar (Yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi.

Ancak Twitter’ın bu özellik için belirlediği komisyon miktarına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kullanıcılar bu ücret karşılığında ‘bonus tweet’ler’ olarak adlandırılan ekstra içeriklere de erişim sağlayabilecek.

Bu modeli hayata geçiren Patreon’un sağladığı başarı sonrası Google’ın video servisi YouTube ve sosyal medya devi Facebook gibi platformlar da bu özelliği sistemlerine entegre etmişti.

Bu trende katılan son sosyal medya uygulaması Twitter oldu. Ancak mikro blog platformunun söz konusu özelliği kullanıma sunacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.