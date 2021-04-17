Twitter'a erişim sorunu

DownDetector.com'a göre hata raporları, TSİ 03.00 sıralarında artış gösterdi ve 50 binden fazla kullanıcı platforma erişemediğini bildirdi. Aynı şekilde Tweetdeck servisine de erişilemiyor.

Sosyal medya platformu Twitter'a birçok kullanıcı giriş yapamadı. Bazı kullanıcıların ana sayfa akışı gerçekleşmezken bazı kullanıcılar ise bildirimler bölümüne giriş yapamadı.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada tweetlerin yüklenmediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları kaydedildi.