Twitter, Türkiye'nin 2021'de en çok konuştuğu kişi ve konuları açıkladı
Twitter, 2021 yılının Türkiye'de en çok konuşulan isim, hashtag ve tweet'lerini açıkladı. Listeyi siyaset, spor, sağlık ve orman yangınları doldurdu.
2021'in sonuna yaklaşırken teknoloji şirketleri Türkiye'nin verilerini açıklamaya başladı. Twitter, 2021 yılında Türkiye'de de milyonlar kişi tarafından kullanılmaya devam etti.
NTV'nin aktardığı rakamlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan ve tweet'lerde en çok bahsedilen isim oldu. Erdoğan'ı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca izledi. Geçen yıla göre pandemi önlemleri hafiflese ve pandemi geçen yılki gibi gündemin ilk maddesi olmasa da, Koca'nın tweet'leri yine de büyük ilgi gördü.
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle pandemi döneminde okulların kapatılıp yeniden açılmasının etkisiyle bu yıl da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.
FUTBOLDAN İKİ İSİM İLK 20'DE
Twitter'da en çok konuşulan isimlerde futbol dünyasından iki kişi de ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin hesabı var.
EN ÇOK RETWEET EDİLEN TWEET'LERE SPOR DAMGASI
2021 yılında Türkiye'de en çok retweet'lenen paylaşımlarda ilk 20'de 14 tweet üç büyük futbol takımının attığı tweet'ler oldu. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweet'i ikinci sırada yer aldı.
Tweet'lerde en çok beğeni alan yıldızı ise Mesut Özil oldu.