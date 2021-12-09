Twitter, Türkiye'nin 2021'de en çok konuştuğu kişi ve konuları açıkladı

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle pandemi döneminde okulların kapatılıp yeniden açılmasının etkisiyle bu yıl da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.

FUTBOLDAN İKİ İSİM İLK 20'DE

Twitter'da en çok konuşulan isimlerde futbol dünyasından iki kişi de ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin hesabı var.