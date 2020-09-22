Twitter, fotoğraf algoritmasının 'ırkçı' olduğu tartışmaları üzerine özür diledi

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu algoritmanın kullanıma sürülmeden önce test edildiği ancak bu testlerde yeterince ileri gidilmediği belirtildi.

Twitter, büyük fotoğrafların ekranı tamamen kaplamasını önlemek için fotoğrafların ön izlemesinde sadece "önemli kısmı" gösteren bir algoritma kullanıyor. Hafta sonu sosyal platform kullanıcılarının karşılaştığı bir durum ise söz konusu algoritmanın "ırkçı" olduğu tartışmalarını gündeme getirdi.

Bir kullanıcı, uygulamayı test etmek için hem eski ABD Başkanı Barack Obama hem de Senatör Mitch McConnell'ın bulunduğu iki fotoğrafı paylaştı. Fotoğraflarda Obama ve McConnell'ın yerlerinin değiştirilmesine rağmen algoritmanın iki seferde de McConnell'a odaklandığı görüldü.

Diğer kullanıcılar da bunun üzerine benzer deneyler yaparak çoğu durumda algoritmanın beyaz kişileri öne çıkardığını gösterdi. Defalarca tekrarlanan testlerde arka fon, kişilerin üzerindeki kıyafet gibi etkenlerin sonucu değiştirmediği anlaşıldı.

Algoritmanın aynı şekilde hayvanlarda ve kurgu karakterlerde bile ayrımcılık yaptığına dair bulgulara rastlanıldı.

Paylaşımlar üzerine açıklama yapan Twitter, konu hakkında daha fazla analiz yapmaları gerektiğini belirterek algoritma üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Şirket, sonuçların kullanıcılar tarafından da gözden geçirilebilmesi için bulguları yayımlayacaklarını duyurdu.