Twitch yayıncısı kist ameliyatı için topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı

Canlı yayın platfoormu Twitch, bir skandalla daha gündeme geldi. Twitch yayıncısı ‘didemss', kist ameliyatı olacağını öne sürerek topladığı bağışlarla göğüs estetiği ameliyatı olduğunu itiraf etti.

Discord sohbetinde yakayı ele verdi

Didem’in Discord sohbetinde “sahte kist raporu lazım” mesajının yer almasının üzerine, 'kist ameliyatı' ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. Yayıncı Didem konu hakkında yaptığı açıklamayla da durumu kabul etti.

"Ğöğüs estetiği diye yayın açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir"

Yayıncı Didem, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Arkadaşlarla konuştuğumuzda saçma sapan bir donate bar açalım dedik, dolacağını düşünmedik, aramızda makarası vardı ve trollüne öyle bir donate bar açıp arkasını düşünmedim çünkü 20-30 izleniyordum. Bir diğer sebebi de ‘kist ameliyatı’ donate barı açmamın sebebi göğsümde kist olduğu için değil, direkt ‘göğüs estetiği’ diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir diye. Yaptığım şey doğru mu? Hayır değil biliyorum."

Son dönemlerde kara para aklama vakalarıyla gündeme gelen canlı yayın platformu Twitch, #temiztwitch hastagı ile binlerce yayıncı ve izleyici tarafından paylaşılmıştı.