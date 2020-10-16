tv100 canlı yayınına Youtube sansürü

tv100 Azerbaycan Türklerinin sesi oldu, işgalci Ermenistan'ın insanlık dışı saldırılarını dünyaya duyurdu. Ermeniler harekete geçti şikayet etti. Youtube tv100'ün işgalci Ermenistan'ın sivil katliamlarını gözler önüne serdiği tv100 canlı yayınını kapattı.

Murat Kelkitlioğlu: Gerçekleri yayınlamaktan geri adım atmayacağız

3N Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, sosyal medya hesabından ''İşgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını haber yaptığımız için YouTube, TV100'ün canlı yayınını kapattı! Görülmemiş rezalet! Bu sansüre rağmen, gerçekleri yayınlamaktan geri adım atmayacağız! Azerbaycan'ın yanındayız!'' açıklamasında bulundu.

Burak Ersemiz: Ne yazık ki Youtube katliamlara destek çıktı

Ermenistan’ın işlediği kanlı katliamları dünyaya duyuran TV 100'ün başarışı muhabiri Burak Ersemiz;

''Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da islediği insanlık ve savaş suçlarını başından bu yana dünya kamuoyuna en iyi şekilde vermeye çalışan TV100'e ait Youtube kanalı Ermenilerin şikâyeti üzerine kapatıldı. Ne yazık ki Youtube katliamlara destek çıktı. Sizlerle de paylaşmak istedim.'' ifadelerini kullandı.

tv100 yayın hayatına başladığı günden bu yana devam ettiği gerçekleri aktarma görevine bundan sonra da devam edecek. Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik katliamını tüm detaylarıyla aktaran tv100, bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle gerçekleri aktarmaya devam edecek.



Tv100