TV 8 satılıyor mu?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Sahibi olduğu televiyon kanalına Kuzey Avrupa'dan teklifler olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "TV8'e talipler var. Görüştüğümüz doğru. Ama tamamını satmam" ifadelerini kullandı.

Haber Global'de "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın ''TV8 satılık mı?'' sorusuna yanıt verdi. Kuzey Avrupa'dan talip olduğunu söyleyen Ilıcalı, ''TV8'e talipler var. Görüştüğümüz doğru. Doğru bir yatırım görürsek ama tamamını satmam'' dedi.

"KUZEY AVRUPA'DAN BASKI ALTINDAYIZ"

Candaş Tolga Işık'ın TV8 satılık mı sorusu üzerine Acun ılıcalı, "Talibimizin olması çok mutluluk verici bir olay. Satılık mıyız, değiliz. Ama doğru yatırım görürsek, tamamını satalım gidelim değil. TV8 benim hayallerimi gerçekleştirdiğim bir alan onu da kaybetmek istemiyorum. Eğer karşı grup hayallerimizi gerçekleştirecekse olabilir. Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım ama güzel de bir şans. Bizim hayallerimiz var ve bunun için daha çok bütçe gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MASRAFLI BİR KANAL DEĞİLİZ"

Ilıcalı, "Çok başarlı gidiyoruz. Kanalın yapısı oturmuş, bir de masraflı bir kanal değiliz.Televizyonculuğu yeni öğrendik. Şu anda optimum bir yerdeyiz" dedi.

ACUN, KUZEY AVRUPALI TALİBE SICAK BAKIYOR

Işık'ın "Senin sıcak baktığın var mı?" sorusuna Acun Ilıcalı, "Var bi tane Kuzey Avrupa heyecan veriyor. Yatırım olarak görüyorlar bizi, mutlu oluyorum"

"PLATFORM OLAYINA GİRİYORUM"

Acun Ilıcalı, "Biliyorsun platform olayına giriyorum. Rahat duramayan bir tipim. Hayatım boyunca iki sene üst üste aynı şeyi yapmamışım diyebilirim" diye konuştu.