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Tuzlukçu Belediye Başkanı Eskişehir'de trafik kazası geçirdi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında Konya'nın Tuzlukçu ilçesi Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Mahmut Ağaçcı idaresindeki 42 D 0532 plakalı otomobil, Eskişehir-Konya kara yolu Mahmudiye ilçesi girişinde Nurettin Karaçöl'ün kullandığı 42 AIF 700 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Belediye Meclisi Üyesi Mevlüt Atar ile Mahmut Ağaçcı yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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