AjansHaber.com.tr Spor Tuzlaspor başkanına soruşturma!

Tuzlaspor başkanına soruşturma!

Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından `Malvarlığı değerlerini aklama´, `7258 sayılı kanuna muhalefet´, `Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek´ ve `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Burak Yılmaz ile ilgili karar belli oldu!
Başkan Çebi adaylık kararını açıkladı!
Galatasaray zorlu deplasmanda!
Cimbom Almanya'dan eli boş döndü!
Montella EURO 2024 için iddialı!
Gençlerbirliği'nden 100. yıla özel bilet!
Tuzlaspor başkanına soruşturma!