Tuzlaspor başkanına soruşturma!
Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından `Malvarlığı değerlerini aklama´, `7258 sayılı kanuna muhalefet´, `Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek´ ve `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´ suçlarından soruşturma başlatıldı.
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