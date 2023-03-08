Tuzla'da 3 İETT otobüsü yandı!

Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.

Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, kundaklama ihtimalini zayıf görürken yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.