Tuzcuoğlu, şehidimiz için Kuran-ı Kerim okudu!

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 21 Temmuz'da ağır yaralanan P.Uzm.Çvş. Ege Süleyman Görece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 Ağustos günü şehit olan Görece'nin Manisa Saruhanlı'daki cenaze törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu; şehidin defni sırasında Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehidin yakınlarını teselli eden Tuzcuoğlu, acılı aileye başsağlığı diledi.