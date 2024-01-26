Tuzcuoğlu; “Deprem bölgesiyle alakalı tüm yaraları en hızlı şekilde saracağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan zor zamanlarda yanımızda olan milletleri ve devletleri asla unutmayacaklarını belirterek, “Türk milleti olarak başka ülkelerde yaşanan gerek afet gerekse başka sorunlarla ilgili en çok destek veren ülkelerin başında geliyoruz. Kahramanmaraş depreminde bizimle beraber olan tüm milletlere müteşekkiriz. Hızlı bir şekilde toparlanıyoruz. İnşallah 1 yıl içerisinde bugün içinde bulunduğumuz birçok sorunu aşmış olacağız. Bir yıl sonra bu noktada olmayacağız. Deprem bölgesiyle alakalı tüm yaraları en hızlı şekilde saracağız.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, bir dizi temasta bulunmak ve Avrupa Birliği (AB) destekleri ile uygulanmış projelerin son durumunu yerinde tespit etmek üzere 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’a geldi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen’in de yer aldığı heyet ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, Tuzcuoğlu’nun beraberinde Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hazır bulundu.

“DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN BÖLGEDE OLAĞANÜSTÜ BİR ÇALIŞMA BAŞLADI”

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini ifade etti. Depremin ilk anından itibaren bölgede olağanüstü bir çalışma başladığını vurgulayan Tuzcuoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Bakanlığımıza gerekse devletin en üst kademesinde her türlü mevkideki yetkiliye verdiği talimatla bu bölgenin yaralarını sarmak, dertlere derman olmak için çok büyük bir seferberlik başlatıldı.” diye konuştu.

“DEPREM SONRASI VERİLEN DESTEKTEN DOLAYI HERKESE MÜTEŞEKKİRİZ”

Deprem sonrası dünyanın her yerinden Türkiye’ye yoğun bir destek verildiğini belirten Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Gerek Türk dünyası gerek Avrupa Birliği ülkelerinin göstermiş olduğu destek için Türk milleti adına herkese müteşekkiriz. Ayrıca, Avrupa Birliği delegasyonunun Kahramanmaraş’ta olması hasebiyle AB ülkelerine teşekkür ediyoruz. Depremin ilk anından itibaren Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını hemen devreye soktular. Bu da hakikaten bizim açımızdan anlamlıydı.” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, depremde AB merkezli IPA 1 ve IPA 2 kapsamında 11 deprem ilinin 6’sında, yaklaşık 10 çevre projesinin hayata geçirildiğini belirtti. Bunların içerisinde AB hibelerinin de olduğunu kaydeden Tuzcuoğlu, “Bu projelerle ilgili heyetle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bunlardan 2 tanesi henüz teslim aşamasında devam ediyor. Önceki projeler tamamlandı. Fakat depremle birlikte bu projelerde de birtakım hasarlar oluştu. Dolayısıyla hem daha önce yapılan çalışmalar hem de yapılan yatırımlarla ilgili ortaya çıkan hasarlar ve bundan sonra AB'nin yapacağı desteklerle birlikte bu IPA kapsamında yapılan çalışmaların yeniden onarılması ve hizmete alınmasına ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdik.” dedi.

“ZOR ZAMANIMIZDA YANIMIZDA OLAN MİLLETLERİ UNUTMAYIZ”

Türk milletinin vefalı olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak başka ülkelerde yaşanan gerek afet gerekse başka sorunlarla ilgili en çok destek veren ülkelerin başında geliyoruz. Aziz bir milletin mensubu olarak şunu biliyoruz ki, zor zamanlarda afet yaşayan toplumların yanında olmak kıymetli. Zor zamanlarımızda da bizim yanımızda olan milletleri ve devletleri asla unutmayız. Gerçekten dünyanın yaşamış olduğu en büyük deprem afetlerinden birisi olan Kahramanmaraş depreminin üzerinden en az 1 yıl geçmişken AB delegasyonunun da bu bölgeye yapmış olduğu ziyaret bu anlamda kıymetli ve değerlidir. Bugünkü toplantıda bölgede yapılan AB merkezli çalışmalarla ilgili verimli görüşmeler yaptık. İnşallah ileride başka projelerle birlikte yine bölgemize birtakım hizmetler vereceğiz. Hızlı bir şekilde toparlanıyoruz. İnşallah 1 yıl içerisinde bugün içinde bulunduğumuz birçok sorunu aşmış olacağımızı ümit ediyorum. Bir yıl sonra bu noktada olmayacağız. Deprem bölgesiyle alakalı tüm yaraları en hızlı şekilde saracağız.”