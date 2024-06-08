Tuzcuoğlu: “Belediyelerimizin desteklerini istiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, “Akıllı ve Dirençli Kentler Zirvesi”nde konuştu. Akıllı şehir uygulamalarının insanların konfor alanını büyüttüğünü söyleyen Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Bakanlık olarak Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladık. Yeni çalışmamızı, bütün belediyelerimize açtık. Belediyelerimizin samimi olarak desteklerini istiyoruz. Bu anlamda yerel yönetimlerimiz, akıllı şehir birimlerini oluşturmalı.” dedi. Şehirlerin, tarihsel süreç içerisinde geliştiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Kültür ve medeniyetin, eşya ve mekân üzerinde büyük etkisi var. Bu anlayışla şehirlerimizi inşa ediyoruz. Şehir, aslında insanların aynasıdır. Bizler, içerisinde bulunduğumuz çağda hem bugünün hem geleceğin şehirlerini inşa etmeliyiz.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, İstanbul’da düzenlenen Akıllı ve Dirençli Kentler Zirvesi’ne katıldı. Akıllı kent teknolojilerinden sürdürülebilir şehircilik uygulamalarına kadar birçok alanda faaliyette olan özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı zirvede konuşan Tuzcuoğlu, akıllı şehirler için altyapı oluşturduklarını ifade etti.

“ŞEHİRLERİMİZİ DİRENÇLİ BİR ŞEKİLDE İNŞA EDİYORUZ”

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Refik Tuzcuoğlu, “Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 451 bin civarında bağımsız bölümün yapımı şu anda devam ediyor. Şehirlerimizi dirençli bir şekilde inşa etmek için çalışıyoruz. Bu sebeple, bu zirvenin çok anlamlı olduğunu söylemek istiyorum.” dedi.

“BUGÜNÜN VE GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİ İNŞA ETMELİYİZ”

Şehirlerin, tarihsel süreç içerisinde geliştiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Kültür ve medeniyetin, eşya ve mekân üzerinde büyük etkisi var. Bu anlayışla şehirlerimizi inşa ediyoruz. Şehir, aslında insanların aynasıdır. Şehirler, medeniyetin kurduğu organizmalardır. Bizler, içerisinde bulunduğumuz çağda hem bugünün hem geleceğin şehirlerini inşa etmeliyiz. Türkiye’nin depremle mücadelesi stratejik bir gündemdir. Deprem ve afetlerle olan mücadelemiz, stratejik bir gündem olarak devam edecek.” şeklinde konuştu.

“YEREL YÖNETİMLERİMİZ AKILLI ŞEHİR BİRİMLERİNİ OLUŞTURMALI”

Akıllı şehir uygulamalarının insanların konfor alanını büyüttüğünü söyleyen Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Bakanlık olarak Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladık. Yeni çalışmamızı, bütün belediyelerimize açtık. Belediyelerimizin samimi olarak desteklerini istiyoruz. Bu anlamda yerel yönetimlerimiz, akıllı şehir birimlerini oluşturmalı.” dedi.

“ÜLKEMİZ, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KARAR KILMIŞTIR"

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, daha sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nin düzenlediği söyleşi programına konuk oldu. Burada konuşan Tuzcuoğlu, gençlerle dirsek teması kurmayı gerektiren çalışmaları önemsediklerini ifade etti. Deprem bölgesinde de şehirleşmeyi ciddiyetle yürüttüklerini anlatan Refik Tuzcuoğlu, "Şehir kurmak inşa işidir, ancak şehre kimlik katmak imar işidir. Şehirlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Çarpık yapılaşmayı ve riskli binaları düşünerek mücadele ediyoruz. Ülkemiz kentsel dönüşüm konusunda karar kılmıştır. Kentsel dönüşüm olmadan bunları düzenlemek imkânsızdır." diye konuştu.

“YÖRESEL MİMARİYİ ESAS ALAN TASARIMLARI ÖNEMSİYORUZ”

Her şehrin kendine has bir kentsel tasarım rehberi olması gerektiğini ifade eden Tuzcuoğlu, deprem bölgesinde de yöresel mimariyi esas alan tasarımları önemsediklerini kaydetti.