Küresel ısınmaya bağlı olarak baş gösteren kuraklık kuş türlerini olumsuz etkiliyor. Ankara, Konya sınırları içerisinde yer alan Tuz gölünün suyu çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte yeterli besin bulamayan yüzlerce flamingo öldü.

Flamingoların ölmesi çevrede endişeye yol açtı.

Konya Valiliği, ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesinde flamingo ölümleriyle ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturulduğu bilgisi verildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimiz tarafından gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır."

Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine soruşturma



🔹Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.



🔹Konya sınırları içerisinde yer alan Tuz gölünün suyu çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte yeterli besin bulamayan yüzlerce flamingo öldü. pic.twitter.com/AKDtF4Tmr8 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 14, 2021

Flamingo cenneti Tuz Gölü

Göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarını Tuz Gölü'nde geçiriyor.

Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor.

Kuluçka dönemini gölde geçiren flamingolar, sonbahar mevsiminde sıcak ülkelere göç ediyor.