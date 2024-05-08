Tuva Cihangir Atasever’in uzaya gideceği tarih belli oldu!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu" konulu basın toplantısında Türk astronot Tuna Cihangir Atasever için yörünge altı araştırma uçuşuna ilişkin tarihi duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu" konulu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunun, Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşeceğini belirtti. Peki, ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında? Tuva Cihangir Atasever nereli? Tuva Cihangir Atasever mesleği nedir? Tuva Cihangir Atasever hangi bölümden, üniversiteden mezun? Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek?
Tuva Cihangir Atasever kimdir?
Tuva Cihangir Atasever 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Atasever, 2014 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini tamamladı.
Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde fotonik alanında yüksek lisans yaptı.
Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Atasever, beş sene süresince Roketsan’da Uzay Sistemleri Direktörlüğü’nün Mikro Uydu Fırlatma Aracı projesinde Aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.