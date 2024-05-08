Tuva Cihangir Atasever’in uzaya gideceği tarih belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu" konulu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunun, Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşeceğini belirtti. Peki, ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında? Tuva Cihangir Atasever nereli? Tuva Cihangir Atasever mesleği nedir? Tuva Cihangir Atasever hangi bölümden, üniversiteden mezun? Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek?