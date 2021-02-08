Tutuklu Şeyhmus Gökalp'i savunan TTB Merkez Konseyi'ne hekimler tepkili

Diyarbakır'da 20 Kasım'da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, saat 04.30’dan itibaren 101 kişinin ev ve işyerlerine terörle mücadele ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Bu operasyonda gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Türk Tabipleri Birliği ise sosyal medya hesabından “Dr. Şeyhmus Gökalp için acil özgürlük çağrısı! TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı. Dr. Şeyhmus Gökalp derhal serbest bırakılsın.” sözlerini hem Türkçe hem de İngilizce metin paylaşarak terör örgütü üyesi olmak suçuyla tutuklanan Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılmasını istedi.

TTB’nin terör örgütü üyesi olmak suçuyla tutuklanan Şeyhmus Gökalp’i savunmasına birçok hekim tepki gösterdi.

“O ŞAHSIN TUTUKLANMA NEDENİNİN HEKİMLİĞİYLE İLGİSİ YOK”

Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet İlhan Şahin, TTB’nin tutuklu Şeyhmus Gökalp’i savunmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

“O şahsın tutuklanma nedeninin hekimliğiyle ilgisi yok. Şikayetlenmek bir yana onu kurullara aldığınız için utanmanız gerekir. İngilizce tweetle Türkiye’yi dostlarınıza şikâyet ediyor, “Türk Tabipleri” ile ne gönlünüzün ne de kökünüzün bağlı olduğunu tekrar tekrar ispatlıyorsunuz!

Sevgili meslektaşlarım, Türkiye’nin neresinde ve hangi siyasi düşüncede olursanız olun, Türk Tabipleri Birliği’nin kökü yurdumuza bağlı olmayan ve kalbi bizlerle atmayan yönetimini her birinizle omuz omuza vererek def edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, mücadelemize güç verin.

Sevgili meslektaşlarım, Türkiye’nin neresinde ve hangi siyasi düşüncede olursanız olun, Türk Tabipleri Birliği’nin kökü yurdumuza bağlı olmayan ve kalbi bizlerle atmayan yönetimini her birinizle omuz omuza vererek def edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, mücadelemize güç verin. — Mehmet İlhan Şahin (@drilhansahin) November 24, 2020

“ TTB MERKEZ KONSEYİ GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR”

İzmir Hekimgüçbirliği Başkanı Dr. Suat Kaptaner ise “TTB Merkez Konseyi gerçekleri çarpıtıyor.” diyerek tepki gösterdi:

“TTB Merkez Konseyi gerçekleri çarpıtıyor. Yüksek Onur Kurulu üyeniz iyi hekimlikten tutuklanmadı PKK yan örgütü Demokratik Toplum Kongresi çalışmaları nedeniyle tutuklandı. Yeter artık çekilin gidin meslek örgütümüzün başından. Bırakın hekimlerin yakasını.

TTB Merkez Konseyi gerçekleri çarpıtıyor Yüksek Onur Kurulu üyeniz iyi hekimlikten tutuklanmadı PKK yan örgütü Demokratik Toplum Kongresi çalışmaları nedeniyle tutuklandı YETER ARTIK Çekilin gidin meslek örgütümüzün başından Bırakın hekimlerin yakasını ( İZMİR HEKİM GÜÇBİRLİĞİ ) — Suat Kaptaner (@drskaptaner) November 24, 2020

“DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ’NE DESTEK OLMANIN İYİ HEKİMLİKLE NE İLGİSİ VAR”

TTB’nin terör örgütü suçu nedeniyle tutuklu olan Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması konusunda İngilizce paylaşım yapmasına da tepki gösteren Dr. Kaptaner şu sözlere vurgu yaptı:

“Abdullah Öcalan’a Özgürlük Platformu destekçisi TTB MK Başkanı Şebnem Korur Fincancı esas görevine başladı. Türkiye’yi yurt dışına şikâyet etmek. Demokratik Toplum Kongresi’ne destek olmanın iyi hekimlikle ne ilgisi var. Meslek örgütümüzün başından çekilin gidin.”

Abdullah Öcalan’a Özgürlük Platformu destekçisi TTB MK Başkanı Şebnem Korur Fincancı esas görevine başladı Türkiye’yi yurt dışına şikayet etmek.Demokratik Toplum Kongresine destek olmak olmanın iyi hekimlikle ne ilgisi var.Meslek örgütümüzün başından çekilin gidin pic.twitter.com/lI1oWkNhIt — Suat Kaptaner (@drskaptaner) November 24, 2020

“HİÇBİRİ KABUL EDİLEMEZ”

TTB’nin tutuklu Şeyhmus Gökalp’i savunmasına bir tepki de Cumhuriyetçi Hekimler 2. Başkanı Dr. Hikmet Çevik’ten geldi. Dr. Çevik sosyal medya hesabından şu sözlerin altını çizdi:

“TTB yönetimi, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiyi, hekimlik değerleri savunucusu gibi göstermekle kalmayıp bir de bu düzmeceyi yurtdışında yaymaya çalışıyor. Hiçbiri kabul edilemez.”

TTB yönetimi, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiyi, hekimlik değerleri savunucusu gibi göstermekle kalmayıp bir de bu düzmeceyi yurtdışında yaymaya çalışıyor. Hiçbiri kabul edilemez. https://t.co/0eh1UedsDn — İ. Hikmet Çevik (@ihikmetcevik) November 24, 2020

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