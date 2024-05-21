Tutuklama talebi Bibi'yi panikletti!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesaj ile tepki gösterdi.

Netanyahu, Khan’ın talebinin "saçma ve yanlış" olduğunu belirterek, bunun "tüm İsrail devletine yönelik" olduğunu söyledi.

'İSRAİL ORDUSU DÜNYANIN EN AHLAKLI ORDUSU'

Khan’ın söz konusu talebi ile İsrail askerlerini de hedef aldığını iddia eden Netanyahu, Khan’a hangi cüretle Hamas ile İsrail askerlerini kıyasladığını sorarak, İsrail ordusunu dünyanın en ahlaklı ordusu olarak nitelendirdi.

'ZAFERE ULAŞACAĞIZ'

Khan'ın talebinin üniversite kampüslerinden Lahey'e taşınan "yeni antisemitizmin" bir örneği olduğunu belirten Netanyahu, İsrail halkına UCM'nin İsrail’in elini kolunu bağlama çabasının başarısız olacağına, hiçbir uluslararası organın İsrail’i yok etmek isteyenleri vurmasını engelleyemeyeceğine ve İsrail'in Hamas'a karşı tam zafere ulaşacağına dair söz verdi.